Ha una zona temperata ma non è un emisfero terrestre - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MATITA

Significato/Curiosita : Ha una zona temperata ma non e un emisfero terrestre

È chiamato emisfero australe (o emisfero sud terrestre). ai punti posti sull'equatore viene assegnata latitudine 0. l'equatore terrestre è, con il circolo...

Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere. la matita comune è solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

