Una vernice per le unghie - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SMALTO

Significato/Curiosita : Una vernice per le unghie

Lingua per tenerli appuntiti. per divertimento, le ragazze del radio si dipingevano le unghie, i denti, la faccia ed i vestiti da sera con la vernice mortale...

– se stai cercando altri significati, vedi smalto (disambigua). manufatto di artigianato iraniano lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

