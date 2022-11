Una tosse convulsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tosse convulsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASININA

Significato/Curiosita : Una tosse convulsa

La pertosse, nota anche come tosse dei 100 giorni, è una malattia infettiva batterica altamente contagiosa. inizialmente i sintomi sono solitamente simili...

L'asino dell'amiata, tipica razza asinina italiana. l'asino di martina franca è la più grande delle razze asinine italiane. l'asino dell'asinara, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con tosse; convulsa; Una convulsa tosse infantile; Liquidi zuccherosi anche per la tosse ; Cura nebulizzata per tosse e raffreddore; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore; È una tosse ... da ciuco; Una convulsa tosse infantile; convulsa e tormentosa; convulsa , instancabile; Lo è una tosse convulsa ; convulsa , indiavolata; Cerca nelle Definizioni