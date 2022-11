Una storia inventata ma che l opinione pubblica crede vera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storia inventata ma che l opinione pubblica crede vera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : LEGGENDA METROPOLITANA

Significato/Curiosita : Una storia inventata ma che l opinione pubblica crede vera

In quanto è un tema non così ignoto al tempo da lasciar pensare che fosse inventata, ma anche adatto all'elaborazione fantastica. il tema centrale è epico-religioso...

Una leggenda metropolitana o urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con storia; inventata; opinione; pubblica; crede; vera; L inglesismo per qualcosa che fa... storia ; Raccontare una storia ; Scrivono pagine di storia ; Giorni dell antica Roma rimasti nella storia ; Il Capponi ricordato dalla storia ; Corrente pittorica inventata da Gustave Courbet; Fu inventata dai Sumeri che incidevano argilla; Favola inventata per mentire; Una notizia inventata ; Quella moderna è stata inventata da Gutenberg; Risonanza mediatica che smuove l opinione ; Un indagine sull opinione pubblica; opinione che si oppone alla religione ufficiale; Indagini sull opinione pubblica; Lo è l opinione avuta in comune con altri; pubblica no libri; Fu il primo presidente della Repubblica Italiana; Capitale della repubblica dell Amenia; Natio di una Repubblica islamica; Quella pubblica è ciò che pensa la maggioranza; crede re, ritenere; crede re, pensare; Uomo che non crede ; Prevede il futuro ma nessuno le crede ; Lo sgrana il crede nte; vera mente squisiti; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di Praga; Caratterizza chi persevera ; È una vera buffonata; È dolce in primavera ; Cerca nelle Definizioni