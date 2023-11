La definizione e la soluzione di: Uccelletto simile alla cincia diffuso nelle paludi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BASETTINO

Significato/Curiosita : Uccelletto simile alla cincia diffuso nelle paludi

Il basettino (Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)) è un uccello passeriforme diffuso in Europa, Asia e Africa del nord. È l'unica specie nota del genere Panurus e della famiglia Panuridae. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

