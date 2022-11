Tutt altro che robusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che robusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESILI

Sua anatomia, in passato fu classificato come un ciconiiformes, sebbene tutt'oggi le sue vere affiliazioni con gli altri uccelli siano piuttosto ambigue...

All'origine portoricana della leggenda è quella di un essere con gambe e braccia esili, con una serie di aculei allineati dalla testa fino al dorso e con il viso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

All'origine portoricana della leggenda è quella di un essere con gambe e braccia esili, con una serie di aculei allineati dalla testa fino al dorso e con il viso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con tutt; altro; robusti; Si veste tutt a di bianco ma non e una tennista old style; tutt altro, piuttosto; tutt altro che soddisfatti; Vigila sulla salute di tutt o il mondo; Tutt altro , piuttosto; Tutt altro che soddisfatti; altro nome del castorino; Tutt altro che one; Le taglie per i robusti ; Il pittore Iacopo robusti ; Peli robusti che ricoprono certi animali; Fibra per robusti fili;