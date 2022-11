Tubi per subacquei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tubi per subacquei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOCCAGLI

Significato/Curiosita : Tubi per subacquei

subacquei in immersione. un sommozzatore (o subacqueo, in ambito militare anche uomo rana) è qualsiasi persona che si immerge sott'acqua con l'ausilio...

Subacquea "easybreath" a marchio subea, combinando maschera monopezza e boccaglio, da dare al personale ospedaliero che ha bisogno di maschere protettive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

