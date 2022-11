Il trampoliere che recapita i neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il trampoliere che recapita i neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CICOGNA

Significato/Curiosita : Il trampoliere che recapita i neonati

Disambiguazione – "cicogna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicogna (disambigua). i ciconidi (ciconiidae j.e.gray, 1840) sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con trampoliere; recapita; neonati; trampoliere con il piumaggio roseo; __ sacro, trampoliere ; L Arthur autore di Grande trampoliere smarrito; trampoliere che ha zampe e collo lunghi; trampoliere dal piumaggio roseo; Viene recapita ta dal portalettere; Può recapita re pacchi; Va recapita to con rapidità; recapita no pacchi; recapita documenti riservati; Il tasso che cresce con l arrivo di molti neonati ; Dar da mangiare ai neonati ... con l aeroplanino; Lamenti di neonati ; Un giocattolo rumoroso per neonati ; Si occupava di neonati ; Cerca nelle Definizioni