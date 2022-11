Un tipo di scogliera tipica dei mari tropicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di scogliera tipica dei mari tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : BARRIERA CORALLINA

Significato/Curiosita : Un tipo di scogliera tipica dei mari tropicali

Quali si sviluppano abbondanti forme di vita la barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose sottomarine...

barriera corallina in mar rosso biodiversità sono visibili le biocostruzioni coralline che costituiscono lo scheletro della barriera corallina

