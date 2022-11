In Tanzania: __ es Salaam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Tanzania: __ es Salaam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DAR

Significato/Curiosita : In tanzania: __ es salaam

Dar es salaam ( , in arabo "casa della pace") è la più grande città della tanzania, il principale polo economico e il primo porto del paese....

Di dar es salaam decreto assessoriale regionale display aspect ratio dar – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di dar es salaam (tanzania) dar – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

