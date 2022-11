La suonava Miles Davis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La suonava Miles Davis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROMBA

Significato/Curiosita : La suonava miles davis

miles dewey davis iii (alton, 26 maggio 1926 – santa monica, 28 settembre 1991) è stato un trombettista e compositore statunitense jazz, considerato uno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tromba (disambigua). la tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con suonava; miles; davis; La suonava l aedo; La suonava Anton Karas; L imperatore che suonava la lira; Le suonava no Chet Baker e Dizzy Gillespie; Lo suonava il dio Pan; Scrisse il miles gloriosus; Il miles grande trombettista di jazz; miles Davis ne era un virtuoso; miles , famoso jazzista; Un miles del jazz; La davis di Thelma & Louise; Lo sport in cui si concorre per la Coppa davis ; La Kim voce di Bette davis Eyes; davis , Thelma & Louise; La davis di Èva contro Èva; Cerca nelle Definizioni