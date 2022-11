Sta per questa cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per questa cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Significato/Curiosita : Sta per questa cosa

Dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a cosa nostra. anche se c'è la moglie che sta per partorire". "si rispettano in maniera categorica gli...

ciò che inferno non è è un romanzo pubblicato nel 2014 da alessandro d'avenia. il titolo riprende una famosa citazione di italo calvino, tratta dal romanzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con questa; cosa; È questa in dialetto; Frase da ladri: mani in alto, questa è una __; Su questa sta il prudente; La Levi che ha scritto questa sera è già domani; Ci si chiede spesso che cosa ci sia dietro; Anfibi con la pelle verrucosa ; Si fa a forza di far la stessa cosa ; Ansare faticosa mente; Cerca nelle Definizioni