Sostanza proteica che si ricava dal latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza proteica che si ricava dal latte.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASEINA

Significato/Curiosita : Sostanza proteica che si ricava dal latte

Derivato della metionina, che inizia la sintesi proteica di alcuni batteri. poco dopo o anche durante la sintesi proteica, i residui di una proteina...

con l'80% di caseina e il 20% di siero del latte. la caseina micellare (mc, micellar casein) è la forma naturale nativa della caseina. viene prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con sostanza; proteica; ricava; latte; sostanza che ha consistenza semisolida; sostanza resinosa impiegata in farmacologia; sostanza cui venivano attribuite proprietà magiche, usata da ciarlatani o giocolieri; Oggetto o sostanza che occupa spazio; La prima fibra proteica artificiale; Classe di alimenti fonte proteica vegetale; Catalizzatore biologico di natura proteica ; Sostanza proteica che nuoce ai celiaci; Qualcuno li interpreta per ricava rne i numeri; Alimento ad alto contenuto proteico ricava to dal glutine; L amido che si ricava dal granturco; Quello vegetale si ricava dai semi d una palma; Caramelle al latte ; Un recipiente per il latte ; Si ottiene dalla coagulazione del latte ; Una è la Via latte a; Cerca nelle Definizioni