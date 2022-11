Sono dedicate al riposo ma non sono le ferie estive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dedicate al riposo ma non sono le ferie estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOTTI

Significato/Curiosita : Sono dedicate al riposo ma non sono le ferie estive

Spirito cristiano. la casa per ferie ha le strutture predisposte per l'accoglienza sia di gruppi che di persone singole. dedicata all'abate ildebrando gregori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi le notti bianche (disambigua). le notti bianche (in russo: , belye noci), è un racconto...

