La solleva chi non è d accordo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : OBIEZIONE

Significato/Curiosita : La solleva chi non e d accordo

La locuzione obiezione di coscienza indica la possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere, imposto dall'ordinamento giuridico o comunque contrario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con solleva; accordo; Girando, solleva l ancora; Lo solleva un ingiustizia; Far rinvenire risolleva re; Un carrello per solleva re la merce; solleva rsi medianicamente; Un accordo fraudolento; Il contrario... che non è mai d accordo ; accordo tra imprese; Lo è una politica che tende all accordo ; Un congegno di raccordo tra piani o lembi; Cerca nelle Definizioni