È soggetta a sbiadirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È soggetta a sbiadirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINTA

Significato/Curiosita : E soggetta a sbiadirsi

Piumaggio è anch'esso inconfondibile, di colore bruno-arancio uniforme su tutto il corpo, con tendenza a sbiadirsi e schiarirsi nella regione pettorale e ventrale...

S. lucia della tinta, interno la chiesa di santa lucia della tinta è un luogo di culto cattolico di roma, nel rione campo marzio, posta in via di monte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

