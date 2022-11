__ Signora di Lourdes, un appellativo della Vergine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Signora di Lourdes, un appellativo della Vergine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOSTRA

Significato/Curiosita : __ signora di lourdes, un appellativo della vergine

Grotta di lourdes; statua della vergine, creata da joseph-hugues fabisch secondo le descrizioni di bernadette. bernadette soubirous nostra signora di lourdes...

«cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

