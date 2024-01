La definizione e la soluzione di: Lo sbranarono le Baccanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Bassarís, -ídos, "volpe, baccante, cortigiana"; in latino: bassaris, -idis, «baccante») è uno dei nomi con cui erano indicate le baccanti della tracia e della...

Orfeo (in greco antico: fe Orphéus, pronuncia: [or.peús]; in latino: Orpheus, pronuncia: ['or.peus]; ) è un personaggio della mitologia greca, fondatore e figura chiave dell'orfismo. Si tratta dell'artista per eccellenza, che dell'arte incarna i valori eterni, ma anche di uno «sciamano, capace di incantare animali e di compiere il viaggio dell'anima lungo gli oscuri sentieri della morte». I molteplici temi chiamati in causa dal suo mito - l'amore, l'arte, l'elemento misterico - sono alla base di una fortuna senza pari nella tradizione letteraria, filosofica, musicale, culturale e scultorea dei secoli successivi.

Orfeo ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Or | fè | o

IPA: /or'fo/

