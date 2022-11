San Martino ne regalò metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: San Martino ne regalò metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANTELLO

Significato/Curiosita : San martino ne regalo meta

La quale martino di tours (poi divenuto san martino), nel vedere un mendicante seminudo soffrire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo...

mantello – indumento mantello – indumento simbolo dell'araldica mantello – tipo di colorazione del pelo dei cavalli o altri animali mantello (pallio) –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con martino; regalò; metà; Il fra martino più cantato; La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San martino ; _ martino campanaro; Filastrocca: __ martino campanaro; Ce n è una fuori stagione a San martino ; regalò i venti a Ulisse; Sono pari in metà ; La metà di four; Sono in cerca d una ricca metà ; Nero a metà ; Prima metà di otto; Cerca nelle Definizioni