Il rompicapo con i nove numeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rompicapo con i nove numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il rompicapo con i nove numeri

Da mescolare i colori del cubo. per risolvere il rompicapo bisogna fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. rompicapi simili sono...

Il sudoku, in giapponese ( sudoku), nome completo suji wa dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari")...