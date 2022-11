Un ripiego anti smagliature ma non è una nuova crema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ripiego anti smagliature ma non è una nuova crema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORLO

Significato/Curiosita : Un ripiego anti smagliature ma non e una nuova crema

Un risvolto di tessuto o altro materiale. parte estrema di una superficie orlo o orlatura: una pezza dell'araldica. parte esterna del mantello del bosco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

