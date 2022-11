Riempie il cortile in caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riempie il cortile in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADUNATA

Tedesca, il convoglio deviò a ovest in val menaggio, per giungere a cardano, frazione del piccolo comune di grandola ed uniti, presso la caserma della 53ª...

le adunate si svolgono in ricordo della prima adunata, che allora si chiamava convegno nazionale

Altre definizioni con riempie; cortile; caserma; Si riempie di extravergine; riempie le meringhe; riempie il cortile della caserma; Si riempie di amaretti e canestrelli; Nella medicina estetica riempie le rughe ing; Corridoio situato tra il cortile e il portone; Relativa all allevamento di animali da cortile ; cortile tra i campi; Riempie il cortile della caserma; Nel suo cortile avviene l alzabandiera; Presentat in caserma ; Si mangia in caserma ; Soldato con la caserma presso un hangar; Uno stanzone della caserma ; Dormitori in caserma ; Cerca nelle Definizioni