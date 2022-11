Si riducono per risparmiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riducono per risparmiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPESE

Significato/Curiosita : Si riducono per risparmiare

Costosa, non conviene risparmiare sulla tempra, che invece è indispensabile per massimizzare la durezza ottenibile. il rinvenimento si ferma sempre al primo...

Per spese generali si intendono tutte quelle spese che servono alla gestione di un'attività commerciale. queste spese sono quelle che detratte dal ricavo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

