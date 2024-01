La Soluzione ♚ Riduce i tronchi in ciocchi

La definizione e la soluzione di: Riduce i tronchi in ciocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo spaccalegna è un macchinario utilizzato per spaccare in più parti un tronco o un grosso pezzo di legno pre-tagliato in sezioni, di solito da una motosega o su un banco da taglio. La maggior parte degli spaccalegna è formata da un pistone idraulico o elettrico, e questi sono spesso valutati dalle tonnellate di pressione che possono generare. Più alta è la pressione nominale, maggiore è lo spessore o la lunghezza del pezzo di legno che può essere suddivisa. La maggior parte dei modelli di spaccalegna per uso domestico hanno un valore di forza di circa 10 tonnellate, ma i modelli professionali idraulici possono esercitare anche oltre 25 tonnellate di forza. Esistono anche spaccalegna manuali, che utilizzano una leva meccanica per forzare i pezzi di legno attraverso un gruppo di lame affilate, e spaccalegna che sono guidati direttamente dal potere di un trattore agricolo, dove è montato lo splitter con un attacco in tre punti. Italiano Sostantivo boscaiolo m sing (professione) chi taglia legna nei boschi e nelle foreste (professione) chi è addetto alla coltivazione, alla manutenzione e alla sorveglianza nelle aree boschive Sillabazione bo | sca | iò | lo Pronuncia IPA: /boska'jlo/ Etimologia / Derivazione derivato da bosco Sinonimi (chi taglia legna nei boschi) tagliaboschi, taglialegna, spaccalegna

tagliaboschi, taglialegna, spaccalegna (chi cura e sorveglia il bosco) guardaboschi, guardia forestale Varianti (letterario) boscaiuolo

