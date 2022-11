Rende l uomo inumano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende l uomo inumano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FEROCIA

Significato/Curiosita : Rende l uomo inumano

Superpoteri chiamati inumani. la torcia umana riesce a infiltrarsi tra di loro, facendo credere di essere anche lui un inumano, avendo i superpoteri...

La ferocia è il quarto romanzo di nicola lagioia. edito da einaudi nel 2014, ha ricevuto sia il premio strega che il premio mondello nel 2015. clara salvemini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

