Quelli sudoriferi sono i pori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli sudoriferi sono i pori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MEATI

I meati (lat. maeatae) erano una confederazione di tribù che probabilmente viveva tra il vallo di adriano e il vallo di antonino, o forse a nord-est di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con quelli; sudoriferi; sono; pori; Dovrebbero conoscerla quelli che scrivono; Sono famosi quelli di Mompracem; quelli del marchio Regina non finiscono mai; quelli in valigia sono personali; quelli cubitali sono enormi; Lo sono gli atti la cui validità e sospetta; sono venerati dai fedeli; sono pari in metà; A essi sono stati preferiti i CD; Lo sono gli alvei dei fiumi; Sapori to, gustoso; Lo è un cibo poco sapori to; Una salsa che ha... due sapori ; Lo stilista fondatore dell Empori o; Lo stilista dell Empori o;