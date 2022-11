Qualcuno li interpreta per ricavarne i numeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualcuno li interpreta per ricavarne i numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOGNI

Significato/Curiosita : Qualcuno li interpreta per ricavarne i numeri

Divinatoria che pretende di interpretare i sogni si chiama oniromanzia; mentre la capacità di prendere coscienza dei sogni viene definita onironautica o sogno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

