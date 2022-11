È un quadrato con due angoli ma non è una strana figura geometrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un quadrato con due angoli ma non è una strana figura geometrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RING

Significato/Curiosita : E un quadrato con due angoli ma non e una strana figura geometrica

Il quadrato magico quadrato magico "a gjove" completamento grafico con cifre in colore blu del quadrato magico dedicato “a gjove”, secondo le indicazioni...

ring ("anello" in diverse lingue germaniche) può riferirsi a: ring – film italiano del 1977 di luigi petrini ring – film giapponese del 1998, tratto dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con quadrato; angoli; strana; figura; geometrica; Un quadrato sopraelevato; Il quadrato con l arbitro; Un quadrato di 100 numeri; Un quadrato compresso; Dieci al quadrato ; Strumenti per misurare gli angoli ; Ridotti a una forma con angoli retti; I triangoli ... meno regolari; Le cime dei triangoli ; angoli sonori; La capitale con il quartiere di Mala strana ; Il drammaturgo de La strana coppia; strana espressione del viso; Il Jack de La strana coppia; Ha il quartiere di Malá strana ; Una figura ccia da cretino; In senso figura to, uno scontro diretto; Una trappola anche figura ta; Raffigura re attraverso tratti e colori; Il Cesare grande figura del neorealismo italiano; È caratterizzato dalla disposizione geometrica di aiole e vialetti; Figura geometrica con i lati disuguali; Figura geometrica che rappresenta la Terra; Figura geometrica che regolare ha angoli a 144°; Figura geometrica con angoli a 144° se è regolare; Cerca nelle Definizioni