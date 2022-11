Si prova per gli sventurati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prova per gli sventurati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIETÀ

Significato/Curiosita : Si prova per gli sventurati

Dolore per il ripudio dell'amato carlo per giungere alla pace celeste, non è dissimile dalle sventure dell'imperatore francese che, tramite la dura prova dell'esilio...

La pietà rondanini è un'opera marmorea (h. 195 cm) di michelangelo buonarroti, scolpita nel 1552-1553 (prima versione) e rilavorata dal 1555 circa al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

