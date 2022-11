Priva di scopo e consistenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di scopo e consistenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VANA

Significato/Curiosita : Priva di scopo e consistenza

Italia la consistenza del calcestruzzo è espressa in termini di classi di abbassamento al cono o di classi di bdimento. la classe di consistenza deve essere...

Dilma vana rousseff (belo horizonte, 14 dicembre 1947) è una politica ed economista brasiliana, membro del partito dei lavoratori, presidente del brasile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con priva; scopo; consistenza; Vivere tra priva zioni; priva di senso comune; priva il prossimo della libertà; C è quelo della priva cy; Vendetta priva ta; scopo ; Racconta l oroscopo ; Concertone rock a scopo benefico del 1985 ing; Lo scopo delle forbici; Privo di valido scopo ; Sostanza che ha consistenza semisolida; La consistenza d un patrimonio; Passato fine di verdure di consistenza cremosa; Privata di consistenza corporea; Come un discorso che non ha consistenza ; Cerca nelle Definizioni