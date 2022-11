Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENTAGLIO

Significato/Curiosita : Prima si apre e poi si agita ma non e il termometro

Altre definizioni con prima; apre; agita; termometro; Si controlla prima della trasfusione; È il Cardinale d Oriente ma non è il prima te d Ungheria; Si firma prima di redigere un contratto; Ciò che è di prima non è ordinario; Si prende prima del primo; Le... apre chi inizia a darsi da fare; Le apre il padrone di casa; La bimba dei cartoni cui le capre tte fanno Ciao; apre la via al natante; Secondo il detto si apre al chiudersi di una porta; Un tormento che agita ; agita zione dovuta a impazienza; agita ti dai nervi; L agita il cane; Situazione agita ta; La temperatura che si misura a casa col termometro ; La temperatura misurata dal termometro ; Inventò il termometro ad alcool; Una tacca sul termometro ; Ci va spesso il termometro d inverno;