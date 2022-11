Lo prescrive il medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo prescrive il medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARMACO

Significato/Curiosita : Lo prescrive il medico

Si guadagna, in quanto il mutuato, godendo di visite e medicine completamente gratuite, pretende che il medico gliene prescriva di ogni tipo, anche le...

Un farmaco in compresse un farmaco è un prodotto di origine naturale o di sintesi che è in grado di provocare effetti sulle funzioni di un organismo vivente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

