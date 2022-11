Possono essere al volo o a effetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere al volo o a effetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIRI

Significato/Curiosita : Possono essere al volo o a effetto

Citazioni sull'effetto farfalla (en) effetto farfalla, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) eric w. weisstein, effetto farfalla...

vedi calcio di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. i tiri di rigore (detti comunemente ma impropriamente calci di rigore) sono uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con possono; essere; volo; effetto; possono essere a tempera o a olio; possono essere a strascico; Non possono assumere molti zuccheri; I pedoni possono percorrerla... tranquillamente; Si chiede per essere ricevuti dai personaggi; Possono essere a tempera o a olio; Possono essere a strascico; Così può essere il collo; Un... rimbalzo del tennis da tavolo ; I gettoni sul tavolo verde; Un gruppo di api in volo ; Un velivolo radiocomandato; Jacqueline nel cast del film effetto notte; L effetto iridescente di certi cosmetici; L effetto dell uomo sulla natura; L effetto di glissando con la chitarra ing; Cerca nelle Definizioni