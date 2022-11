Possono essere a tempera o a olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere a tempera o a olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PITTURE

Significato/Curiosita : Possono essere a tempera o a olio

Queste possono essere macinate come tempere “magre” o “grasse”. il diluente utilizzato per la “tempera magra” è sempre l'acqua mentre per la “tempera grassa”...

pitture nere (1819-1823) è il nome dato a una serie di quattordici opere murali di francisco goya, dipinte con la tecnica dell'olio su muro su pareti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

