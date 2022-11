Possono essere a strascico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere a strascico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosita : Possono essere a strascico

La pesca a strascico è un metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. la rete può essere trainata da una...

I reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e paleoeuropea, stanziata nelle alpi centro-orientali, tra italia e austria, la cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con possono; essere; strascico; Non possono assumere molti zuccheri; I pedoni possono percorrerla... tranquillamente; Uccelli che possono essere cinerini; possono divorare un bosco; possono essere strapieni nelle ore di punta; Così può essere il collo; Uccelli che possono essere cinerini; Un essere come l uomo; Un apocalittico essere maligno; Può essere aquilino; Sono uguali in strascico ; I bambini che sostengono lo strascico della sposa; Una stella con lo strascico ; Uno strascico ... udibile; Lo strascico del tuono; Cerca nelle Definizioni