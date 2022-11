Le posate dei Cinesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le posate dei Cinesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BASTONCINI

Significato/Curiosita : Le posate dei cinesi

Come neusilber per la produzione industriale di posate, ancora oggi è materiale di base per le posate argentate. utilizzato in meccanica di precisione...

Iniziarono a mostrare alberi di natale addobbati con bastoncini di zucchero. la prima ditta a produrre i bastoncini di zucchero fu la bobs candies di bob mccormack... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con posate; cinesi; Un astuccio per posate ; posate alla destra del piatto; Non ancora sposate ; Lega per posate ; Si mangia senza posate ; Lo compongono celebri statue di soldati cinesi ; La cariocinesi ; Quelle cinesi si inseriscono una dentro l altra; Vende Online ai cinesi ; Spaghetti cinesi tirati a mano; Cerca nelle Definizioni