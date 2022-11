Il Porto... vicino a Sassari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Porto... vicino a Sassari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TORRES

Significato/Curiosita : Il porto... vicino a sassari

La provincia di sassari (prubìntzia di sassari in sassarese, provìntzia de tàtari in sardo, pruìncia di sassari in gallurese, província de sàsser in catalano)...

Disambiguazione – "sassari torres" rimanda qui. se stai cercando la squadra di calcio femminile, vedi f.c. sassari torres femminile. la torres è una società calcistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

