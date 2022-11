Il più grosso dito del piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più grosso dito del piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLUCE

Significato/Curiosita : Il piu grosso dito del piede

Sottrargli l'anello staccandogli il dito con un morso ma, mettendo un piede in fallo mentre festeggia la riconquista del suo tesoro, cade nella lava, facendo...

Un alluce alluce l'àlluce (anatomicamente definito primo dito del piede, ma chiamato colloquialmente anche ditone o pollicione) è il primo dito del piede:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con grosso; dito; piede; grosso pezzo di artiglieria; grosso uccello marino; __ azzurra, L aminale più grosso esistente; Così è un grosso recipiente; Dedito a vita di società; Impedito dal regolamento; Incassano i titoli di credito non nominativi; Il rodito re delle Ande dalla morbidissima pelliccia; piede della metrica latina; Vi si trova il calcagno del piede ; Si spinge con il piede per far andare la bici; Il polso... del piede ; Cerca nelle Definizioni