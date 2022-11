L ossatura della carrozzeria dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ossatura della carrozzeria dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCOCCA

Significato/Curiosita : L ossatura della carrozzeria dell auto

Tessuto per sedili, pannelli porta e parte della plancia) e dalla maggior "importanza" conferita alla carrozzeria dai numerosi fregi cromati e dalla verniciatura...

Deformazione del pannello senza intaccare la scocca. con il termine "scocca lastrata" si indica invece l'insieme della scocca e dei pannelli di carrozzeria. la lancia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

