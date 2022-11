È ordinario o speciale per le regioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ordinario o speciale per le regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATUTO

Significato/Curiosita : E ordinario o speciale per le regioni

Delle regioni a statuto speciale. la l. cost. 2/2001, per ovviare a questo inconveniente, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale di...

Nazioni unite statuto albertino statuto regionale statuto speciale statuto dei lavoratori statuto delle studentesse e degli studenti statuto – nel diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

