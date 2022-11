Opere di pittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opere di pittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELE

Significato/Curiosita : Opere di pittura

Sulla pittura wikizionario contiene il lemma di dizionario «pittura» wikiversità contiene risorse sulla pittura wikinotizie contiene notizie di attualità...

tele – obiettivo con angolo di campo stretto télé – comune rurale del mali tele - abbreviazione di televisione tela (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con opere; pittura; Ricorda la principessa di un opere tta di Kálmán; Una delle più note opere di Renato Guttuso; L opere ttista Fall; opere pittoriche sulla facciata di un edificio; Il genere delle opere di Pixel Pancho e Blu ing; Tipica pittura pompeiana; Relativo alla pittura della natura; In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio; Fantastica... come la pittura di Dalì; Il periodo del paleolitico in cui si sviluppò la pittura parietale; Cerca nelle Definizioni