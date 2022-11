L ONU per l infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ONU per l infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNICEF

Significato/Curiosita : L onu per l infanzia

La convenzione onu sui diritti dell'infanzia (convention on the rights of the child) fu approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre...

Il fondo delle nazioni unite per l'infanzia, in sigla unicef (pron. /'unief/; già united nations international children's emergency fund, e dal 1953 united... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con infanzia; Ramo della medicina dedicato all infanzia ; L Elio di Sardegna come un infanzia ; Una malattia alle vie aeree tipica dell infanzia ; Scrittore di racconti per l infanzia ; Il nido d infanzia degli Inglesi; Cerca nelle Definizioni