Le onde le depositano in spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le onde le depositano in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALGHE

Significato/Curiosita : Le onde le depositano in spiaggia

le falde acquifere, provocando l'inquinamento del rifornimento idrico di molte città; inoltre non essendo completamente biodegradabili si depositano nei...

Automezzi al lavoro per lo smaltimento delle alghe nell'estate del 2013 a pinarella di cervia, italia le alghe (dal latino algae) afferiscono ad un raggruppamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con onde; depositano; spiaggia; La Società che diffonde nel mondo la lingua italiana; Fare la spola tra due sponde ; Dispositivo... che fonde ; Ritrasmette le onde televisive; Le galline più feconde ; Le api vi depositano il miele; Le navi vi depositano il proprio carico; Il processo per cui sul fondo di un recipiente si depositano particelle solide in sospensione; Si depositano sotto i pini; Gli elettori li depositano nell'urna; Una spiaggia con cabine e ombrelloni; Sono i primi a bagnarsi sulla spiaggia ; Rinomata spiaggia di Rio; Look da spiaggia senza il sopra del bikini ing; La più aperta calzatura estiva da spiaggia ; Cerca nelle Definizioni