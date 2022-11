Dà un olio per vernici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà un olio per vernici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINO

Significato/Curiosita : Da un olio per vernici

Vedi olio (disambigua). varietà di oli vegetali il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è utilizzato per indicare un liquido...

lino banfi nel 2022. lino banfi, nome d'arte di pasquale zagaria (andria, 9 luglio 1936), è un attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con olio; vernici; Si mangia con sale, olio e aceto; Possono essere a tempera o a olio ; Richiede olio e aceto; Vaso per l olio ; Un acqua per le vernici ; Si passa per vernici are; Strato protettivo per la parete da vernici are; Usano molte vernici ; Cerca nelle Definizioni