Nominato per un altra legislatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nominato per un altra legislatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIELETTO

Significato/Curiosita : Nominato per un altra legislatura

Ddl urso xv legislatura ^ camera.it archiviato il 7 agosto 2010 in internet archive., xvi legislatura ^ camera dei deputati xvi legislatura (dal 29/04/2008...

Dissoluzione del pdl, ma non è eletto. alle elezioni amministrative del 2014 è rieletto consigliere comunale per fratelli d'italia. è stato eletto per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

