I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VICENTINI

Significato/Curiosita : I nativi della citta veneta con il teatro olimpico

veneta) è una città ed un comune italiano di 110 464 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in veneto. si trova al margine settentrionale della pianura...

André vicentini – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano augusto antonio vicentini – arcivescovo cattolico italiano bonaventura vicentini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con nativi; della; città; veneta; teatro; olimpico; Così si chiamano i nativi di Chieti; nativi di un capoluogo di provincia pugliese; Così sono detti i nativi di Caltanissetta; I nativi di Cardiff; nativi di Seul; La capitale della Virginia; La Lega calcio della Serie c; L arena della pelota; La Isoardi personaggio della TV; La zona della Liguria con Vernazza e Manarola; città dell Inghilterra celebre per il suo collegio; Popolosa città californiana; Grande città sulla Loira; La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc; Costringe i tifosi a lasciare la loro città ; La provincia veneta del prosecco; Una rinomata isola della laguna veneta ; Nativo di una provincia veneta ; La città veneta con il Caffè Pedrocchi; Pasta veneta simile a grossi spaghetti; Una marionetta del teatro siciliano; Una Eleonora del teatro ; A teatro , alza e cala la tela; Urlo a teatro ; Il teatro di Bertolino; Comitato olimpico ; Codice olimpico per il Regno Unito; Un metallo da podio olimpico ; Arte marziale coreana che è sport olimpico ; Vi ha sede il Comitato olimpico Internazionale; Cerca nelle Definizioni