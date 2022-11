Ci narra il resoconto della giornata ma non è il nonno che torna dalla passeggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci narra il resoconto della giornata ma non è il nonno che torna dalla passeggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRONACA

Significato/Curiosita : Ci narra il resoconto della giornata ma non e il nonno che torna dalla passeggiata

All'istituzione della giornata della memoria, spiegando che «le feste comandate non raggiungono mai gli effetti che si propongono, anzi provocano il contrario»...

cronaca – genere giornalistico suddiviso in cronaca bianca, cronaca nera, cronaca rosa e cronaca giudiziaria cronaca – intesa come descrizione e commento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con narra; resoconto; della; giornata; nonno; torna; dalla; passeggiata; Un Giorgio della narra tiva; Le story sono il genere narra tivo di molti romanzi di John Le Carré; narra zione dei fatti accaduti in ordine di tempo; Anais della narra tiva; Lo sono i poemi che narra no di fatti eroici; resoconto trasmesso; Un dettagliato resoconto ; Dettagliato resoconto ; Un resoconto minuto per minuto; resoconto al superiore; Si controlla prima della trasfusione; L aumento della temperatura della Terra; La gigantesca fortificazione della Cina imperiale; La metà della gita 4729 Asti; Salume della Valtellina; Si dice di giornata triste e nuvolosa; Frazioni di giornata ; Chiusura di giornata ; Proprio a metà giornata ; Parte finale della giornata ; Il padre del bisnonno ; Il Vecchio che fu nonno di Lorenzo de Medici; Un nonno di Nerone; Il nonno ne ha tre, il nipote una; Lo è il bisnonno ; Salpano per ritorna re in porto... appesantiti; torna re in possesso; Ritorna ta a galla; Pensano solo al proprio torna conto; torna ti tranquilli; Distrutto dalla fatica; Rapaci dalla coda bianca; Il roditore delle Ande dalla morbidissima pelliccia; Lirica accompagnata dalla musica, in uso presso gli antichi greci; Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle; Concludere la passeggiata ; La passeggiata nella zona costiera; Si usano per tenere legati i cani in passeggiata ; passeggiata ... di alta moda; Breve passeggiata ; Cerca nelle Definizioni