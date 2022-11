Montarsi... la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Montarsi... la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Montarsi... la testa

la regia di gaburro: calà si dice inizialmente scettico e chiede così un consiglio proprio a marco ferreri, il quale gli risponde di non montarsi la testa...

Chiacchierarsela). sono molto frequenti anche le metafore: cozza "ragazza brutta", gasarsi "darsi delle arie". non mancano anche termini derivati come camomillati...