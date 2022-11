La Medusa le aveva al posto dei capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Medusa le aveva al posto dei capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERPI

Significato/Curiosita : La medusa le aveva al posto dei capelli

Presero le sembianze di fanciulle bellissime, sempre con serpi al posto dei capelli. medusa, bronzo in esposizione nel museo archeologico nazionale di napoli...

Presero le sembianze di fanciulle bellissime, sempre con serpi al posto dei capelli. medusa, bronzo in esposizione nel museo archeologico nazionale di napoli...

