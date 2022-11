I medici che insegnano all ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I medici che insegnano all ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLINICI

Significato/Curiosita : I medici che insegnano all ospedale

Un'effusione di spirito santo) che gli causò una dilatazione del cuore e delle costole, evento scientificamente attestato dai medici dopo la sua morte. molti...

Ricerca, per poter essere ammesso ai trial clinici. in media passano circa otto anni tra l'entrata nei trial clinici e l'approvazione da parte delle agenzie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

